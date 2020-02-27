Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası eğitim semineri gerçekleşti

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından “Kütüphane Eğitimleri” kapsamında düzenlenen “Visible Body Human Anatomy Atlas-3 Boyutlu Anatomi Atlası Eğitim Semineri” Atatürk Kongre Merkezi Miletos Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Merkez Kütüphane çalışanlarından Kütüphaneci H. Serkan Atlıhan tarafından verilen eğitime ADÜ sağlık çalışanları ve öğrencileri katıldı.

Eğitimde ödüllü insan anatomi genel referans kaynağı olan 5 binin üzerinde etkileşimli, tıbbi olarak tutarlı erkek ve kadın anatomik yapısını içeren Visible Body Anatomy Atlası hakkında genel bilgiler verilerek uygulamalı kullanımı anlatıldı. Ayrıca; her yerden erişim imkanı sağlayan Visible Body Anatomy Atlası Mobil uygulaması hakkında bilgi verildi.

Eğitim soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.



