YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Vişne Caddesi’ne estetik dokunuş

Vişne Caddesi’ne estetik dokunuş

BURSA HABERLERİ  | 03.03.2020 15:07 | Son Güncelleme

Bursa’da bebe konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı, Türkiye üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin de yüzde 60’ının ihraç edildiği Vişne Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin küçük dokunuşlarıyla daha estetik hale gelecek.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) ziyaret etti.

Bursa’da bebe konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı, Türkiye üretiminin yüzde 80’inin gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin de yüzde 60’ının ihraç edildiği Vişne Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin küçük dokunuşlarıyla daha estetik hale gelecek.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği’ni (BEKSİAD) ziyaret etti. Genel Kurul sonrasında göreve yeniden seçilen Dernek Başkanı Ömer Yıldız ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aktaş, 5 kıtada 60’a yakın ülkeye ihracatın gerçekleştiği Vişne Caddesi’nin daha cazip hale gelmesi için neler yapılması gerektiği konusunda işadamlarının görüşlerini aldı. BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız, yıllık 1 milyar doları aşan ihracat hacmi ile Vişne Caddesi’nin sadece Bursa değil ülke ekonomisi için de büyük önem taşıdığını hatırlatarak, tek taleplerinin caddenin daha estetik bir görünüme kavuşması olduğunu vurguladı. Vişne Caddesi’nin 50-60 farklı ülkeden gelen yabancı iş insanlarının da uğrak yeri olduğunu ifade eden Yıldız, “Bölgenin daha nezih, estetik ve emniyetli hale getirilmesi hem pazar payımızı artıracak hem de Bursa’mıza değil katacak. Bu noktada büyük maliyetli yatırımlardan ziyade Büyükşehir Belediyemizin küçük dokunuşlarla bize katkı vermesini bekliyoruz” dedi.
Proje hazırlıkları başlıyor
Toplantıya beraberindeki BUSKİ Genel Müdürü, Ulaşım, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlarıyla katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da başta 1,5 kilometre uzunluğundaki Vişne Caddesi olmak üzere bölgeyi kapsayan bir ön proje hazırlanması yönünde talimat verdi. Cadde üzerindeki çöp kutularından ağaçlandırmaya, parklanmadan görüntü kirliliğine yol açan binalarla ilgili cephe sağlıklaştırmaya kadar tüm ihtiyaçların belirlenmesini isteyen Başkan Aktaş, hazırlanacak proje doğrultusunda çalışmalara kısa zaman içinde başlamak istediklerini söyledi.
Başkan Aktaş, daha sonra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve dernek yönetimi ile birlikte Vişne Caddesi’nde esnafı gezdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
06:04
Sabah
07:27
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:04
Yatsı
20:22

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Anıtsal Eczanesi
Nilufer
Aslıhan Eczanesi
Yildirim
Ayşegül Eczanesi
Osmangazi
Cander Eczanesi
Osmangazi
Doğumevi Merkez Eczanesi
Osmangazi
Gençosman Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Bursa’da bir camide bulunan yardım kutusunu masayla birlikte böyle çaldılar

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Gemlikli hafızlar icâzetlerini aldı

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Pazar Günleri "nöbetçi Berber" Uygulaması

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Orhangazispor’da Cafer Aydın İş Başı Yaptı

Böyle sapkınlık görülmedi

Böyle sapkınlık görülmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.