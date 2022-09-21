Vitago Premium serisi eczanelerde rafa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Tohum Holding'in tüketici sağlığı şirketi Vitago, Türkiye’de "ilk defa" üretilen ürünlerin de içerisinde bulunduğu Vitago Premium serisini kullanıcıyla buluşturuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüketici sağlığı alanının yenilikçi ve yerli markası Vitago, alanında ilkleri barındıran ürünleri kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Türkiye’nin tablet formundaki ilk vegan glukozamini, seramid içeren ilk tablet kolajeni Vitago Premium serisinin ilklerinden olurken, anlaşmalı eczanelerde satışa sunulacak seride yenilikçi formülasyonlar öne çıkıyor.

Orta yaş ve üzeri kullanıcılara yönelik geliştirilen Vitago Premium Vegan Glukozamin, Türkiye’nin tablet formundaki ilk vegan glukozamin ürünü oldu. Beraberinde aktif spor yapanları da destekleyen bu ürün, glukozaminin biyoyararlanımını maksimize etmek amacıyla bromelain, rutin ve özel ekstrelerle (zeytin yaprağı, akgünlük ve devil’s claw ekstresi) zenginleştirilmiş yenilikçi bir formülasyona sahip.

Türkiye’de ilk olarak üretilen diğer bir ürün ise Vitago Premium Kolajen oldu. Bu üründe Vitago, yaptığı AR-GE çalışmasıyla şimdiye kadar dermokozmetik alanında kullanılan seramid ham maddesini ilk defa gıda takviyesi alanına uyguladı, beraberinde seramid ham madde kaynağını da yeniden kurgulayarak, mevcutlardan farklı olarak buğday yerine pirinç kaynaklı kullanıp ürüne "gluten-free" özelliği kazandırdı.

- Vitago Premium Biotin, saçların korunmasına katkıda bulunuyor

Tropikal ananas meyvesinden elde edilen bir enzim türü olan bromelain, Vitago Premium serisinde vegan sertifikasyonu ile kendisine yer buldu. Vitago Premium Bromelain ürünü, 1 tablette 500 miligram bromelain içermekte olup 2400 GDU/g etkinliğe sahip.

Saçların korunmasına katkıda bulunan biotin vitaminini de Premium serisine ekleyen Vitago, içeriğine 5.000 µg ana etken madde olacak şekilde ürünü ruhsatlandırdı. Tablet formundaki bu ürünün içeriği, bitkisel bileşenlerden oluştuğu için ayrıca vegan bireylerin kullanımına uygun Vitago Premium Biotin, serideki diğer vegan ürünlerde olduğu gibi, İngiltere merkezli "The Vegan Society" kurumu tarafından sertifikalandırıldı.

Avrupa ve ABD'de halihazırda gıda takviyesi olarak kullanıcılara sunulan Melatonin, Türkiye'de temmuz ayı itibarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile gıda takviyesi olarak ruhsatlanabilir oldu. Bu süreçte Vitago da hızlıca formülasyon ve ruhsatlama sürecini tamamlayarak Premium serisinde melatonine yer verdi. Vitago Premium Melatonin, içeriğinde 3 miligram melatoninle kullanıcılara sunulurken, ünlü ressam Van Gogh’un eserinden esinlenen kutuya sahip.

