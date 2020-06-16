Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren ve Başkentlilerin uğrak yerleri arasında yer alan ‘‘BELKO Vitamin Büfeleri’’ ürün çeşitlerine bir yenisini eklemeye ve büfe sayısını artırmaya hazırlanıyor. Yaz kış taze meyve suyu satışı yapan Vitamin Büfeleri şimdi de dondurma satışına başlayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlığını korumak ve c vitamini ihtiyacını karşılamak için hizmete soktuğu BELKO Vitamin Büfeleri, Başkentlilere sıcak yaz günlerinde tatlı bir sürpriz hazırlıyor.

Yaz kış taze sıkılmış uygun fiyatlı meyve suyu satışı yapan BELKO Vitamin Büfeleri, ürün çeşitliliğine bir yenisini daha ekliyor. BELKO Vitamin Büfeleri, yaz mevsiminin vazgeçilmezi olan dondurma satışları için gün sayıyor.

Büfe sayısı artacak

El değmeden ve hijyen şartlarına uygun olarak hazırladığı portakal, nartakal (nar ve portakal), limonata, havuç, nar ve vişne suyunu Başkentlilerle buluşturan BELKO Vitamin Büfeleri; Kızılay bölgesinde 7, Sıhhiye’de 2, Ulus ve Batıkent Gimsa önünde 1 adet olmak üzere toplam 11 noktada hizmet veriyor.

Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği, Cumartesi günü dahil haftanın 6 günü 08.00-19.00 saatleri arasında günlük meyve suyu satışının yapıldığı BELKO Vitamin Büfelerinin sayısı da önümüzdeki günlerde artırılacak. BELKO Limited Şirketi, artan talep nedeniyle 11 noktanın dışında Kolej Metro İstasyonu ve Demetevler 12. Cadde’de 2 yeni büfeyi hizmete sokmayı planlıyor.