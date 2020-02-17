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Vitraspor evinde 1 puan aldı

BİLECİK HABERLERİ  | 17.02.2020 13:23 | Son Güncelleme

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor evinde konuk ettiği Tavşanlı Linyit ile 1-1 berabere kadlı.BAL 9.

Vitraspor evinde 1 puan aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Bozüyük Vitraspor evinde konuk ettiği Tavşanlı Linyit ile 1-1 berabere kadlı.
BAL 9. Grup 18. haftasında Bozüyük 1. Nolu Stat’ta oynanan Vitraspor-Tavşanlı Linyit müsabakası 1-1 sonuçlandı. Maça taraftar desteği ile iyi başlayan ev sahibi Vitraspor, maçın 20. dakikasında Metin Mumcu’nun golüyle 1-0 öne geçti. Golden sonra Kütahya temsilcisi beraberliği bulmak için yaptığı ataklar sonuçsuz kalınca, ilk yarı Vitraspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
İkinci yarı orta sahada ikili mücadelelerin yaşandığı maçın 86. dakikasında Tavşanlı Linyit penaltı atışı kazandı. Topun başına geçen Furkan Yıldırım, topu filelere göndererek, durumu 1-1’e getirdi. Maçta başka gol olmazken, bu beraberlik ile Vitraspor puanını 17’ye, Tavşanlı Linyit ise 28’e çıktı.
Vitraspor kendi sahasında ligin 19. haftasında kendisi gibi düşme hattına yer alan İstanbul temsilcisi Yeşilköyspor ile karşı karşıya gelecek.

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