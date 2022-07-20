vivo, Trendyol mağazasını açıyor

İSTANBUL (AA) - vivo, yüksek performanslı ürünlerinin online olarak satın alımına yeni bir mecra daha ekleyerek Trendyol mağazasını da açıyor.

vivo açıklamasına göre, marka; V serisi, Y serisi ve TWS kulaklık modellerinin satışının gerçekleşeceği bu özel mağazanın açılışını kupon, indirim ve hediye ürünler ile taçlandırıyor.

vivo Trendyol mağazasından verilen V serisi siparişlerinde TWS kulaklık modellerini hediye ediyor. Ayrıca, üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Y21s, yine açılışa özel 4 bin 99 lira fiyatı ile satışa sunuluyor.

- V serisi

V serisi ailesinden V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla göz doldururken, aynı zamanda benzersiz Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da "kusursuz" fotoğraflara imza atıyor.

V serisinin en yeni üyesi V23 5G ise sahip olduğu renk değiştiren arka cam yüzeyiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Yine Türkiye'de bir ilk olan 50MP geniş açı ön kamerası ve çift tonlu spot ışığı ile mobil fotoğrafçılık deneyimini baştan yaratıyor.

V ailesinin fiyat performans ürünü olan V21e ise 44MP Otomatik Göz odaklama ve 64MP gece kamerası özellikleri ile kullanıcıların vazgeçilmezi haline geliyor V23 modeli, TWS2 ANC kulaklık; V21 ve V21e modelleri ise TWS2e hediyesiyle Trendyol mağaza açılışında yer alıyor.

- Y serisi

Zengin özelliklere sahip akıllı telefonlar yaratma ve herkes için erişilebilir yüksek teknoloji sunma vizyonunu ortaya koyan Y serisi, giriş segmentinin vazgeçilmezi haline geliyor.

Eşsiz tasarımı ve teknolojinin en gelişmiş halini bir araya getirmesiyle dikkati çeken Y serisi, sunduğu 5000 mAh'lik dev pili ve yüksek çözünürlüklü ekranı ile hayatı tam kapasite yaşamayı sağlıyor.

Yüksek çözünürlüklü ekranı ile telefon kullanımını farklı bir boyuta taşırken keyifli anları kayıt altına alan üstün performanslı kamera sistemi ile de adından söz ettiren Y serisi, gücünü Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1’den alarak veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor.

Y serisi ayrıca, 1 TB'a kadar genişletebilecek depolama alanı sayesinde her zaman akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

