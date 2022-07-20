YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. vivo, Trendyol mağazasını açıyor

vivo, Trendyol mağazasını açıyor

20.07.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

vivo, Trendyol mağazasından verilen V serisi siparişlerinde TWS kulaklık modelleri hediye ediyor

İSTANBUL (AA) - vivo, yüksek performanslı ürünlerinin online olarak satın alımına yeni bir mecra daha ekleyerek Trendyol mağazasını da açıyor.

vivo açıklamasına göre, marka; V serisi, Y serisi ve TWS kulaklık modellerinin satışının gerçekleşeceği bu özel mağazanın açılışını kupon, indirim ve hediye ürünler ile taçlandırıyor.

vivo Trendyol mağazasından verilen V serisi siparişlerinde TWS kulaklık modellerini hediye ediyor. Ayrıca, üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen Y21s, yine açılışa özel 4 bin 99 lira fiyatı ile satışa sunuluyor.

- V serisi

V serisi ailesinden V21, endüstrinin en ince akıllı telefon tasarımıyla göz doldururken, aynı zamanda benzersiz Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla da "kusursuz" fotoğraflara imza atıyor.

V serisinin en yeni üyesi V23 5G ise sahip olduğu renk değiştiren arka cam yüzeyiyle Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor. Yine Türkiye'de bir ilk olan 50MP geniş açı ön kamerası ve çift tonlu spot ışığı ile mobil fotoğrafçılık deneyimini baştan yaratıyor.

V ailesinin fiyat performans ürünü olan V21e ise 44MP Otomatik Göz odaklama ve 64MP gece kamerası özellikleri ile kullanıcıların vazgeçilmezi haline geliyor V23 modeli, TWS2 ANC kulaklık; V21 ve V21e modelleri ise TWS2e hediyesiyle Trendyol mağaza açılışında yer alıyor.

- Y serisi

Zengin özelliklere sahip akıllı telefonlar yaratma ve herkes için erişilebilir yüksek teknoloji sunma vizyonunu ortaya koyan Y serisi, giriş segmentinin vazgeçilmezi haline geliyor.

Eşsiz tasarımı ve teknolojinin en gelişmiş halini bir araya getirmesiyle dikkati çeken Y serisi, sunduğu 5000 mAh'lik dev pili ve yüksek çözünürlüklü ekranı ile hayatı tam kapasite yaşamayı sağlıyor.

Yüksek çözünürlüklü ekranı ile telefon kullanımını farklı bir boyuta taşırken keyifli anları kayıt altına alan üstün performanslı kamera sistemi ile de adından söz ettiren Y serisi, gücünü Android 11 tabanlı FunTouch OS 11.1’den alarak veri bağlantısını, sistem işlem hızını ve güç tasarrufu performansını yepyeni bir düzeye çıkarıyor.

Y serisi ayrıca, 1 TB'a kadar genişletebilecek depolama alanı sayesinde her zaman akıcı bir kullanıcı deneyimi sunuyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandıİstanbul'da sahte alkol ürettiği belirlenen 2 şüpheli tutuklandı
Yeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyorYeni Malatyaspor sezon hazırlıklarını sürdürüyor
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararıFETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:50
Sabah
05:42
Öğle
13:15
İkindi
17:13
Akşam
20:39
Yatsı
22:22
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

Dünya bu ölümü konuşmuştu! Otopsi sonuçlarındaki çelişki...

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.