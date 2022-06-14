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vivo'dan Babalar Günü'ne özel kampanyalar

14.06.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

vivo'dan Babalar Günü'ne özel kampanyalar

İSTANBUL (AA) - vivo, Babalar Günü kampanyaları ile hem babaları hem de çocukları sevindiriyor.

vivo'dan yapılan açıklamaya göre, 9-19 Haziran'da myvivoshop.com sitesinden yapılan alışverişlere özel kampanyalar sunulurken, Hepsiburada üzerinden verilen tüm vivo siparişlerinde Philips erkek bakım seti hediyesi kullanıcıları bekliyor.

Kullanıcıların yaşam tarzlarını ve deneyimlerini iyileştirmeyi odağına alan vivo, orta üst segment V serisi ile babalara verimlilik odaklı hediye seçenekleri sunuyor.

Bitmeyen pil ömrü, ekran yenileme hızları, kamera performansları gibi pek çok deneyimi içerisinde barından vivo V serisi, babaların gücünü temsil ediyor.

V serisinin Türkiye'de satışa sunulan ilklerinden V21 ve V21e modelleri, 7,29 milimetrelik gövdesiyle endüstrinin en ince akıllı telefonu olurken, V23 5G de 7,39 milimetrelik havacılıkta kullanılan birinci sınıf alüminyumdan oluşan gövdesiyle dikkati çekiyor.

Bunun yanı sıra V serisi, 2400X1080 piksel, 6.4 inç full HD+ çözünürlüklü ve 90 Hz yenileme hızına sahip ekranı ile konforlu bir kullanım sunuyor.

vivo, V21 serisinde 44 MP'lik ve V23 5G'de Türkiye'de ilk olan 50 MP'lik Optik Görüntü Sabitleme (OIS) teknolojisine sahip ön kamerasıyla öne çıkıyor. Sürekli hareket halinde olan babalar için ideal olan V serisinin sahip olduğu güçlü işletim sistemi, babaların andan kopmadan günlük rutinlerine devam etmelerini kolaylaştırıyor.

vivo, Babalar Günü'ne özel 9-19 Haziran'da myvivoshop.com üzerinden gerçekleşen V serisi siparişlerinde TWS model kulaklıklar hediye ediyor.

Aynı zamanda kişisel bakımını eksik etmeyen babalara özel 19 Haziran'a kadar Hepsiburada sitesinden verilen tüm vivo akıllı telefon siparişlerinin yanında Philips MG5720 erkek bakım seti hediyesi tüm babaları bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Babalar Günü

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Haziran Çarşamba

İmsak
03:24
Sabah
05:24
Öğle
13:10
İkindi
17:09
Akşam
20:45
Yatsı
22:36

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Çarşamba

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