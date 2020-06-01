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Vizyon Gazetesi 9 yaşında

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.06.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kütahya’da, 1 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan ilk sayısını okuyucuyla buluşturan Vizyon Gazetesi, sekiz yılı geride bırakarak 9.

Vizyon Gazetesi 9 yaşında

Kütahya’da, 1 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan ilk sayısını okuyucuyla buluşturan Vizyon Gazetesi, sekiz yılı geride bırakarak 9. yılına girdi.
Kütahya Vizyon Gazetesi’nin 9. yıla ulaşmasının Kütahyalılar’ın ve okuyucularının başarısı olduğunu belirten gazetemizin sahibi Aslıhan Özdoğularlı, "Gurur ve onur dolu anlamlı bir güne ulaşmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Vizyon Gazetesi, 8 yıl önce hangi amaçlar ve gazetecilik ilkeleriyle yayın hayatına başlamışsa, bugünde aynı amaç ve ilkelerle yayınına devam etmektedir. Vizyon Gazetesi’ni 9 yaşına ulaştıran güç; tarafsız, bağımsız, özgür gazetecilik anlayışıdır. Vizyon Gazetesi’nin önceliği her zaman Türkiye ve Kütahya olmuştur. Gazetemiz 9 yılda şehrimizin demografik yapısına, kültürüne, ekonomik ve sosyal gelişmesine, toplumsal barışına önemli katkılar sunmuştur. 9 yıldır gazetemizi takip eden tüm okuyucularımıza sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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