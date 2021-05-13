YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

13.05.2021 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş: - "VLP aşısının Faz 2 çalışması Türkiye'de 10'un üzerinde merkezde yürütülecek, yaklaşık 300'ün üzerinde gönüllüyü kapsayacak ve mayısın sonu, haziranın başında başlaması planlanan bir çalışma olacak" - "Faz 2 aşamasında aşı, varyantlara karşı da dizayn edilmiş olacak" - "18 yaşın üzerinde, herhangi bir sağlık problemi olmayan, ilaç tedavisi kullanmayan, bilinen böbrek ve karaciğer rahatsızlığı olmayan, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve yapılan testlerde antikoru olmayan insanlarımızın gönüllü olmalarını arzu ederim. Bu milli bir görev, hepimizin sorumluluğu, aynı zamanda insanlığa, bilime katkı"

AYBÜKE İNAL KAMACI - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.

Altuntaş, çalışmaların yapıldığı Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde VLP temelli koronavirüs aşısıyla ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VLP aşısında, virüsün rekombinant teknolojiyle bir benzerinin yapıldığını ve enfeksiyon yapmayan halinin insana uygulandığını anlatan Altuntaş, ilk dozda virüs benzeri yapıyı insan vücuduna verip bağışıklık sistemine tanıttıklarını, ikinci dozda da bunun güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturmasını sağladıklarını ifade etti.

Altuntaş, VLP aşısının inovatif bir aşı olduğunu ve kendi alanında geliştirilen 15 aşı çalışması olduğunu belirterek, bunlardan ancak 4 aşı adayının insan çalışmalarına başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdiği aşının, dünyadaki diğer benzerlerinden farklı olduğuna değinen Altuntaş, "4 antijen içermesi nedeniyle farklı. Bir diğer özelliği ise varyantlara karşı hızla, yeniden tasarlanabilmesi. İnşallah Faz 2 aşamasında aşı, bu varyantlara karşı da dizayn edilmiş olacak." dedi.

- "Faz 2 çalışması Türkiye'de 10'un üzerinde merkezde yürütülecek"

Altuntaş, aşının Faz 1 aşamasının tamamlandığını ve bu süreçte hem klinik hem de laboratuvar anlamında ciddi bir güvenlik problemine rastlamadıklarını belirterek, "Basit veya çok ciddi olmayan, hafif kol ağrısı gibi yakınmalar, kızarıklık gibi aşının yapıldığı yerde yan etkilerin olduğunu gözlemledik. Bunun dışında ciddi bir yan etki gözlemlemedik." diye konuştu.

Aşının genellikle Faz 1 aşamasında 10'lu, Faz 2 aşaması 200-400'lü, Faz 3 aşaması ise 1000'li rakamlarda gönüllüye uygulandığını aktaran Altuntaş, yerli VLP aşısının da Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanmasının planlandığını söyledi.

Altuntaş, Faz 2 aşamasında aşının aktivitesinin yani immün yanıtı oluşturup oluşturmadığının test edileceğini belirterek, "VLP aşısının Faz 2 çalışması, Türkiye'de 10'un üzerinde merkezde yürütülecek, yaklaşık 300'ün üzerinde gönüllüyü kapsayacak ve mayısın sonu, haziranın başında başlaması planlanan bir çalışma olacak." ifadelerini kullandı.

- "Özellikle de genç arkadaşlarımızın gönüllü olmalarını arzu ederim"

Vatandaşlara gönüllü olmaları çağrısında bulunan Altuntaş, şunları kaydetti:

"18 yaşın üzerinde olan, herhangi bir sağlık problemi olmayan, ilaç tedavisi kullanmayan, bilinen böbrek ve karaciğer hastalığı olmayan, daha önce Kovid-19 geçirmemiş ve yapılan testlerde de antikoru olmayan insanlarımızın, özellikle de genç arkadaşlarımızın Faz 2 ve daha sonra yapılacak Faz 3 çalışmasında gönüllü olmalarını arzu ederim. Bu milli bir görev, milli bir sorumluluk, hepimizin sorumluluğu, aynı zamanda insanlığa, bilime bir katkı. Bu yönüyle de düşünmek lazım."

Altuntaş, Faz 3 çalışmasının ise ağustos ayı içerisinde veya sonlarına doğru başlamasının planlandığını ifade ederek, bundan elde edilen sonuçlarla aşının sonbahar aylarında ticari bir ürün haline gelmesi ve insanlara uygulanmasında bir sakınca olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Geliştirilen aşılar insanlığın ortak malı olacak." sözlerini anımsatan Altuntaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bilim evrenseldir. Bilimin çıktıları, tüm insanlığın ortak malı olmalıdır, diyor. Evet, bu yerli aşıların bir avantajı da tüm insanlığın kullanımına sunulacak olmasıdır." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Ankaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç ettiAnkaralı firma, geçen yıl 97 ülkeye boru ek parçası ihraç etti
Anahtar Kelimeler:
Aşı

Ankara Namaz Vakitleri 13 Mayıs Perşembe

İmsak
03:46
Sabah
05:29
Öğle
12:50
İkindi
16:43
Akşam
20:01
Yatsı
21:36

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Mayıs Perşembe

Akay Bestekar Eczanesi
Cankaya
Ceylin Eczanesi
Cankaya
Çağatay Eczanesi
Cankaya
Elif Eslem Eczanesi
Cankaya
Gündoğan Eczanesi
Cankaya
Hekimköy Eczanesi
Cankaya
Lalahan Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Eskişehir'de baklava almak isteyenler, tatlıcının önünde metrelerce kuyruk oluşturdu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

Süper Lig'e yükselen GZT Giresunspor sevinçle karşılandı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yurt dışına gitmek isteyen gençlere "Türkiye'de kalın" çağrısı:

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.