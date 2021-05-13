VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz 2 aşamasında 300'den fazla gönüllüye uygulanacak

AYBÜKE İNAL KAMACI - Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Faz 1 Klinik Araştırmalar Merkezi Sorumlusu ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, virüs benzeri parçacık (VLP) temelli yerli Kovid-19 aşısının Faz 2 çalışmalarına 300'den fazla gönüllünün katılacağını belirtti.

Altuntaş, çalışmaların yapıldığı Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi'nde VLP temelli koronavirüs aşısıyla ilgili, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VLP aşısında, virüsün rekombinant teknolojiyle bir benzerinin yapıldığını ve enfeksiyon yapmayan halinin insana uygulandığını anlatan Altuntaş, ilk dozda virüs benzeri yapıyı insan vücuduna verip bağışıklık sistemine tanıttıklarını, ikinci dozda da bunun güçlü bir bağışıklık yanıtı oluşturmasını sağladıklarını ifade etti.

Altuntaş, VLP aşısının inovatif bir aşı olduğunu ve kendi alanında geliştirilen 15 aşı çalışması olduğunu belirterek, bunlardan ancak 4 aşı adayının insan çalışmalarına başlandığını söyledi.

Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Prof. Dr. İhsan Gürsel'in geliştirdiği aşının, dünyadaki diğer benzerlerinden farklı olduğuna değinen Altuntaş, "4 antijen içermesi nedeniyle farklı. Bir diğer özelliği ise varyantlara karşı hızla, yeniden tasarlanabilmesi. İnşallah Faz 2 aşamasında aşı, bu varyantlara karşı da dizayn edilmiş olacak." dedi.