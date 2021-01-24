Vodafone Business "Çözüm Ortağım Programı" ile ekosistemi büyütecek

İSTANBUL (AA) - İşletmelerin "dijital iş ortağı" Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile ekosistemini genişleterek iş hacmini büyütmeyi hedefliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Business'ın çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi geçen yıl 100 milyon lirayı buldu.

Vodafone Business, bu katkıyı daha da yükseltmek ve çözüm ortağı sayısını artırmak için harekete geçti.

Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile bir yandan kurumsal müşterilere yeni çözümler sunmayı hedeflerken bir yandan da potansiyel çözüm ortaklarının ekosisteme dahil olmasını sağlayacak. Böylece ekosistemdeki iş potansiyeli de genişletilmiş olacak.

Vodafone Business'ın Çözüm Ortağım Programı, çözüm ortaklarının bilinirliklerini ve satışlarını artırmalarına katkı sağlamayı amaçlayan web sitesi ile çözüm ortaklarıyla tüm iş süreçlerini çevrim içi ortama taşıyarak kolaylaştıran "portal"dan oluşuyor.