Vodafone Business, müşterileriyle 3 boyutlu Dijital Deneyim Merkezi'nde buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business'ın Web 3.0 ortamında tasarlanmış sanal evrende sunduğu Dijital Deneyim Merkezi'nde, müşteriler kendi avatarlarını oluşturarak bulut bilişimden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden dijital pazarlama hizmetlerine kadar tüm çözümleri interaktif olarak deneyimleyebiliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, farklı ihtiyaçlar doğrultusunda tasarladığı çözümlerini ve müşteri hikayelerini 3 boyutlu dünyada kurumsal müşterileriyle buluşturuyor.

Sunduğu çözümlerle 1,2 milyon kurumsal işletmenin dijital iş ortağı olarak hareket eden Vodafone Business, işletmelerin, yeni çalışma çağına hızlı bir şekilde geçmelerini desteklemek, daha akıllı, daha hızlı ve daha esnek olmalarına katkı sunmak amacıyla Dijital Deneyim Merkezi'ni hayata geçirdi.

Dijital Deneyim Merkezi'nde sanal tur randevuları dijital kanallar üzerinden gelen talepler ve satış kanalları üzerinden oluşturulabiliyor. Randevu oluşturulduktan sonra katılımcılara gönderilen onay maili ve iletilen link üzerinden portala erişiliyor. Kayıt aşaması tamamlandıktan sonra müşteriler kendi avatarlarını oluşturarak yetkili rehberlerin kendilerine eşlik etmesiyle Dijital Deneyim Merkezi'ne bağlanabiliyor.

Geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen ve işini büyütmeyi hedefleyen işletmeler, Dijital Deneyim Merkezi'nde kurumsal müşterilere sunulan çözümleri lokasyon bağımsız ve interaktif olarak deneyimleyebiliyor.

Sorularını gerçek zamanlı olarak sorabilen müşteriler, Dijital Deneyim Merkezi'nde sanal tur yaparak çözüm dokümanlarını inceleyebiliyor ve turun devamında online olarak Vodafone Business ekibi ile toplantı gerçekleştirebiliyor.

Kurumsal müşteriler bulut bilişimden siber güvenliğe, nesnelerin internetinden dijital pazarlama hizmetlerine kadar tüm çözümleri her çözüm için ayrı konumlanan alanlarda Vodafone Business'ın teknoloji danışmanlarıyla birlikte deneyimlerken, çözümlerin videolarını ve sunumlarını dijital olarak inceleyebiliyor.

- "Sosyal etkileşimi duyusal olarak da zenginleştiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Vodafone Business olarak önceliğimiz işletmelere kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmak, ekosistemimizin ve iş ortaklıklarımızın sürdürülebilirliğine destek olmak. İşletmelerimize nesnelerin internetinden bulut uygulamalarına, bina içi ağ çözümlerinden mobil iletişime, veri merkezi & bulut çözümlerinden siber güvenliğe kadar geniş bir alanda katma değerli çözümler sunuyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü olma vizyonumuzla bu çözümlerimizi Dijital Deneyim Merkezi'mizde bir araya getirdik. Burayı, kullanıcıların dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği bir platform olarak da düşünebiliriz. Sosyal etkileşimi duyusal olarak da zenginleştiriyoruz. Müşterilerimiz onlar için özel olarak hazırladığımız bu 3 boyutlu merkezi, lokasyon bağımsız istedikleri yerden ziyaret edebilecek, kendi avatarlarını oluşturarak teknoloji danışmanlarımız ile birlikte çözümlerimizi deneyimleyebilecekler. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek dijitalleşme yolunda yanlarında olmayı sürdüreceğiz. Hızla dijitalleşip akıllanan dünyada, kurumsal müşterilerimizi yeni rekabet koşullarına hazırlamaya devam edeceğiz."

- Kurumsal çözümler interaktif kurgularla anlatılıyor

Dijital Deneyim Merkezi'nde işletmeler, Red Kontrol, Akıllı Fabrika, Ekip Takip, Dijital Tarım ve Temassız Geçiş gibi Verimlilik ve Takip Çözümlerine, Bulut ve Veri Merkezi, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi, SD WAN, Microsoft 365, Vodafone Drive ve Bulut Santral gibi Bulut ve Güvenlik Çözümlerine, IoT Platform, Akıllı Süreç Yönetimi, E-Ticaret / Veri Odaklı SMS gibi Dijital İş ve Pazarlama çözümlerine üç boyutlu bir ortamda erişebiliyor.

Kurumsal çözümlerin interaktif kurgular ile anlatıldığı çözüm alanının yanı sıra müşteriler ile online görüşmelerin gerçekleştiği toplantı platformu ve müşteri hikayelerinin yer aldığı bir alan da Dijital Deneyim Merkezi'nde hizmete sunuluyor.

Dijital Deneyim Merkezi'ni hayata geçiren Vodafone Business, çözümlerini sadece büyük şirketlere değil, ekonomiye can veren küçük ve orta işletmeler de dahil her ölçekten şirkete yaymayı hedefliyor.​​​​​​​

