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Vodafone Business, Red Tech webinar serisini gerçekleştirdi

17.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dördüncüsü gerçekleştirilen webinarda e-ticaret ve dijital pazarlama, katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business, Red Tech webinar serisinin dördüncüsünü gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sunulan çözümlerden fayda sağlayarak verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı "Red Tech" webinarında e-ticaret ve dijital pazarlama, katılımcılarla birlikte masaya yatırıldı.

İşletmelerin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone Business, en yeni teknolojilere yönelik sunduğu çözümleri anlattığı ve bu çözümlerden fayda sağlayıp verimlilik elde eden başarı hikayelerinin izleyicilerle paylaşıldığı Red Tech webinar serisine devam ediyor.

Webinar, Vodafone Business Ticari Pazarlama ve Kanal Geliştirme Kıdemli Müdürü Sinan Gılava'nın açılış konuşmasıyla başladı.

Başarı hikayeleri kısmında ise ECC Tur Kurucu Ortağı Cevdet Aytekin ve Oktay Yüksel Yapı Market E-Ticaret Uzmanı Tacettin Ayyıldız, Vodafone Business'ın E-Ticaret hizmetinden sağladığı fayda ve elde ettiği verimliliği anlattı. Webinarı takip eden tüm katılımcılara ayrıca e-ticaret hizmetinin ürün demosu da yapıldı.

Vodafone Business'ın e-ticaret hizmeti, alan adı, hosting, e-mail, güvenlik yedekleme, ödeme altyapıları, tüm yazılım özellikleri ve arama motoru optimizasyonu ile KOBİ'lerin e-ticarete başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi tek bir pakette topluyor.

Pazar yeri entegrasyonu ek paketi ile Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarına entegrasyonu sayesinde işletmeler ürünlerini birkaç kısa adımda bu platformlara aktararak büyük bir iş yükünden kurtuluyor.

Ayrıca yine bu sitelere sağlanan kargo entegrasyonu ek paketi ile de sipariş çıktılarını, barkod ve takip numaralarını otomatik oluşturarak zamandan kazanıyor. Paket kapsamında sunulan hizmetler, "Altyapı, Güvenlik ve Destek", "Pazarlama" ve "Sipariş ve Satın Alma" olmak üzere 3 ana başlıkta toplanıyor.

Altyapı, güvenlik ve destek altında sunucu kullanımı, 256 bit SSL sertifikası, ticket ve telefon desteğinden detaylı kargo yönetimi ve ücretsiz eğitime uzanan geniş bir hizmet yelpazesi bulunuyor.

Pazarlama hizmetlerinde, arama motoru optimizasyonu, toplu mail gönderim araçları, içerik yönetimi gibi ürün ve hizmetlerin satışını artırmaya yönelik faydalar sağlanıyor. Sipariş ve satın alma hizmetlerinde ise sanal pos, WhatsApp sipariş, online fatura modülü gibi ziyaretçinin alışveriş deneyimini kolaylaştıran faydalar sunuluyor.

Bununla birlikte işletmeler, e-ticaret sitelerine, kendi web sitelerine veya fiziksel lokasyonlarının trafiğini artırmak adına dijital pazarlama hizmetlerine yöneliyor.

Demografi, ilgi alanı, davranış ve konum gibi kırılımlar ışığında en doğru müşteri kitlesine ulaşarak web sitesi trafiğini ciddi oranlarda artıran dijital pazarlama hizmeti ise işletmelerin müşteri tabanını genişletmelerini, verimlilik, marka bilinirliği ve satışlarını artırmalarını sağlarken global pazarlara açılmalarını kolaylaştırıyor.

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