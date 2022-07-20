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Vodafone Business, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’yle iş birliği gerçekleştirdi

20.07.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu: - "Türkiye’nin yerli yazılım ve teknoloji vizyonunu da destekleyen bu program ile startup’ların büyümelerini desteklemek istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone Business, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği’ne üye olan 50’den fazla teknopark içerisindeki tüm start-up’lara sabit metro ethernet çözümlerinde 24 aylık tekliflerde yüzde 50 indirim, mobil hat hizmetleri için de yine 24 aylık tekliflerde ilk 12 ayı ücretsiz olmak üzere son 12 ayda yüzde 61 indirim uygulayacak.

Vodafone açıklamasına göre, dijitalleşmeye giden yolda teknolojideki gücüyle işletmelere destek olan Vodafone Business gerçekleştirilen iş birliği kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde yer alan startup’ların bağlantı ihtiyaçlarını avantajlı fiyatlarla karşılayacak.

Vodafone Business, ilerleyen dönemlerde mobil ve sabit tekliflere ek olarak bulut ve siber güvenlik gibi katma değerli çözümler ile ekosisteme uçtan uca BT altyapı çözümleri sunmayı hedefliyor. Bununla birlikte teknoparklara özel webinarlar düzenlenerek hem bulut hem de nesnelerin interneti teknolojileri alanlarında start-up’lara eğitim verilmesi de amaçlanıyor.

Çözümlere ek olarak Vodafone Business ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği arasındaki iş birlikteliği verilecek eğitim ve düzenlenecek webinarlar ile daha da zenginleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, Vodafone Business olarak, girişimci ekosisteminin desteklenmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kestioğlu, "Bu doğrultuda teknoloji girişimlerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan yüksek hızda internet erişimi ve kesintisiz iletişim altyapısına ulaşmalarını sağlayacak destek paketi sunuyoruz. Türkiye’nin yerli yazılım ve teknoloji vizyonunu da destekleyen bu program ile, startup’ların büyümelerini desteklemek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Startup şirketlere 2 yıl boyunca bağlantı hizmetlerinde avantajlı fiyatlar sunacağız"

Türkiye’de oldukça gelişmiş bir startup ekosistemi ve uluslararası başarı yakalamış pek çok startup'ın bulunduğuna işaret eden Kestioğlu, bu kapsamda daha fazla yerli markanın büyüme aşamasında ihtiyaç duyduğu finansman kaynağına ulaşmaları için bu destek programının önemli olduğunu aktardı.

Kestioğlu, sahip olduğumuz vizyon çerçevesinde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği ile 50’den fazla teknopark içerisinde faaliyet gösteren startup’ları desteklemek konusunda bir iş birlikteliği başlattıklarını aktararak, "Bu kapsamda startup şirketlere 2 yıl boyunca bağlantı hizmetlerinde avantajlı fiyatlar sunacağız. Vodafone Business olarak geleceğin dünyasında rekabete hazırlanmak isteyen ve işini büyütmeyi hedefleyen işletmelere destek olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk İnaltekin de Türkiye’nin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ağı olarak nitelikli faaliyetlere imza atan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneğinin (TGBD), teknoloji geliştirme bölgeleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımı için ortak bir platform oluşturarak, Ar-Ge ekosistemindeki paydaşları ve bu ekosistemin gelişimini desteklediğini belirtti.

İnaltekin, "Bu vizyon çerçevesinde Vodafone Business ile yaptığımız iş birliğinde de start-up’ların bağlantı ihtiyaçlarını daha uygun karşılayabilmelerini hedefliyoruz. İş birliklerimizle teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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