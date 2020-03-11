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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları ,Vodafone TV'den de yayınlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 11.03.2020 11:26 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone FreeZone olarak, 3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile oyun ve e-spor pazarına destek vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin profesyonel e-spor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğunda 3'üncü yılına giren Vodafone FreeZone, ligin yeni sezonunu bazı yeniliklerle karşıladı.

Oyun izleme platformlarından Twitch'i sınırsız bir şekilde Gamer Paketleri'ne dahil eden Vodafone FreeZone, Twitch'in içinde gerçek parayla satın alınan Twitch Bit'leri de Gamer Paketleri'nde ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Yeni dönemde ayrıca, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçları, Twitch ve YouTube'a ek olarak Vodafone TV'den de canlı yayınlanacak ve internetten yemeyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, e-spor alanında yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2020 itibarıyla Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi isim sponsorluğumuzu bir yıl daha uzattık. Vodafone FreeZone olarak, 3 yılda espor pazarına yaklaşık 13 milyon TL'lik yatırım yaptık. 2022 yılının sonuna kadar toplam yatırımımızın 30 milyon TL'ye ulaşmasını planlıyoruz.

Bu yatırımlarımızı sadece paket satışı olarak görmüyoruz, Türkiye'de oyun ve espor ile ilgilenen hemen herkese ulaşmayı ve faydalar sunmayı hedefliyoruz. Yaptığımız kampanyalar ve tanıtımlarla bugüne kadar 14 milyon kişiye ulaştık. Gamer Paketlerimiz ile gençlerin oyun ve e-spor tutkularını en üst seviyede yaşamasına olanak sağlamaya devam edeceğiz."

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Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

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