"Vodafone Freezone Zula Cup 2021" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un, yüzde 100 yerli yapım oyun Zula'nın geliştiricisi InGame Group ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında düzenlenen "Vodafone FreeZone Zula Cup 2021", 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile 5 yıl önce adım attığı espor ve oyun pazarındaki varlığını artırmaya devam ediyor.

Vodafone, Türkiye'nin ilk yüzde 100 yerli yapım oyunu Zula’nın geliştiricisi InGame Group ile yaptığı stratejik ortaklık kapsamında yeni bir turnuva daha düzenliyor. "Vodafone FreeZone Zula Cup 2021" adıyla 4-5 Aralık'ta düzenlenecek turnuva, Zula’nın bilgisayar oyunu Zula PC üzerinden gerçekleştirilecek. Eleme sürecinde 128 takımın mücadele edeceği turnuvada, eleme turlarını geçen 8 takım playoff'a girmeye hak kazanacak ve eşleştirmeler turnuva ağacına göre belli olacak.

Turnuvanın yarı final ve final etapları aynı gün oynanacak ve hem ZulaOyun Twitch hem de ZulaOyunEspor YouTube kanallarından canlı yayınlanacak. Tüm Zula oyuncularının ücretsiz katılabileceği turnuvanın ödül havuzu 40 bin TL'den oluşuyor. Para ödülünün yanı sıra izleyiciler için Vodafone FreeZone Zula Büyük Kasa ve Zula Küçük Kasa kazanma şansı da sunulacak.

- "(Espor pazarında) Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Ertem, Vodafone FreeZone markalarıyla oyun ve espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini kaydetti.

Espor pazarında 5 yılda yaklaşık 31 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını bildiren Ertem, "Hedefimiz, önümüzdeki 5 yılda bu yatırımımızı iki katına çıkarmak. FreeZone Gaming portföyümüz ve Gamer ek paketlerimiz ile oyunsever gençler için internetinden yemeyen uygulamaların yanı sıra her ay oyun dünyasına ait hediyeler kazanma şansı sağlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda düzenlediğimiz Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi Serisi’nin ardından şimdi de Vodafone FreeZone Zula Cup 2021 turnuvasını düzenliyoruz. Tüm Zula oyuncularının ücretsiz katılabileceği turnuvamız Zula PC üzerinden gerçekleştirilecek. Oyun sever gençlerimizi bu heyecanı yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

InGame Group Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Genco Alp ise şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone'un espora desteğini ve ülkemizin iki önemli markası olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliğini önemsiyoruz. Vodafone FreeZone Zula Cup 2021'in, esporsever gençleri çok mutlu edeceğine ve onlar için oyun heyecanını çok daha yukarılara taşıyacağına inanıyoruz. Tüm Zula severleri oyunda kalmaya ve Vodafone FreeZone Zula Cup 2021’de yaşanacak heyecan dolu espor mücadelesinde yerlerini almaya çağırıyoruz. InGame Group, önümüzdeki dönemde oyun tutkunlarına severek oynayacakları farklı türlerde yeni oyunlar sunmaya devam edecek."

- Vodafone FreeZone ÖTS Serisi’ne 2 binden fazla oyuncu katıldı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, FreeZone'lulara her ay ücretsiz oyun içi para (epin) veriyor. Vodafone'un sunduğu seçenekler arasında Zula Büyük Kasa ve Zula Küçük Kasa da bulunuyor. İsteyenler bu faydadan ya da Steam 10 TL cüzdan kodu gibi diğer faydalardan yararlanabiliyor.

Vodafone FreeZone ve InGame Group iş birliği kapsamında bugüne kadar FreeZone Ara Sezon Festivali, FreeZone #20yearschallenge sosyal medya etkinliği, FreeZone #Evdekal #Evdekazan Sponsorluğu, Vodafone FreeZone Ödüllü Turnuva Sistemi (ÖTS) gibi pek çok etkinlik düzenlendi.

Toplam 8 turnuvadan oluşan Vodafone FreeZone ÖTS Serisi’nde her turnuvada 100 kişi ödül kazandı ve toplam 80 bin TL’lik ödül dağıtıldı. Seriye katılan tekil oyuncu sayısı 2 bin 818 olurken, seri boyunca oyun içi görüntülenme sayısı ise 1 milyon 920 bin 754 oldu.



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