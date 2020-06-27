Vodafone, "Geleceğe Hazır Şebeke" ile kişiye özel hizmet sunacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone, 5G'ye giden yolda önemli bir kilometretaşı olan Geleceğe Hazır Şebeke altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, şebeke altyapısını yenilikçi teknolojilerle geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye'de 4.5G'de en geniş kapsamaya sahip Vodafone, şimdi de Geleceğe Hazır Şebeke ile global deneyimini Türkiye'ye taşıyarak müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda altyapı geliştirme çalışmalarına hız veren Vodafone, Geleceğe Hazır Şebeke (Next Generation Network - NGN) altyapısıyla müşterileri için 10 kata kadar daha yüksek hız, daha fazla bağlantı sayısı ve daha düşük gecikme süresi sağlayacak.

Vodafone, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine göre farklılaşan Geleceğe Hazır Şebeke ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş bir hizmet sunacak.

- "Daha akıllı ve müşteri odaklı bir şebeke kuruyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Thibaud Rerolle, "teknoloji iletişimi şirketi" olma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için şebeke altyapısını yeni nesil teknolojilerle geliştirmeye devam ettiklerini bildirdi.