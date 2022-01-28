Vodafone Özel Ödülü'nün sahibi Kimola oldu

İSTANBUL (AA) - Vodafone Özel Ödülü'nün sahibi Sosyal Medya Metin Analitiği çözümüyle Ford Otosan’ın bu yöndeki ihtiyacını karşılayan Kimola oldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, işletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business'ın, bu yıl da altın sponsor olarak desteğini sürdürdüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı'nda kazananlar belli oldu.

Teknoloji kullanıcıları ve teknoloji tedarikçilerini buluşturan SD2 programının ödül töreninde Vodafone Özel Ödülü'nün sahibi Sosyal Medya Metin Analitiği çözümüyle Kimola oldu. Proje kapsamında Kimola sosyal medya metin analitiği çözümü sayesinde, çeşitli sosyal medya ortamlarında Ford Otosan ile ilgili metinlerin analizini gerçekleştirecek. Bu analizler sonucunda Ford Otosan'ın pazarlama ve satış ekiplerine, büyük veriden ve makine öğreniminden faydalanarak aksiyona dönüştürülebilir tüketici içgörüleri üretecek.

TÜSİAD SD2 Programı, dijital dönüşümde arayışı olan, farklı sektörlerde faaliyet gösteren teknoloji kullanıcısı şirketlere doğru teknoloji tedarikçisinin bulunmasında ve ihtiyacına yönelik çözüm üretilmesinde önemli bir rol oynuyor. Teknolojik ürün ve hizmet geliştiren tedarikçi KOBİ’ler de bu programla çözümlerini sunarak, müşteri doğrulaması yapabilecekleri bir platforma ulaşıyor. Vodafone Business, Türk sanayisinin dijital dönüşümünü destekleyen ve ülkemizin yetkin teknoloji tedarik ağını tanıtan TÜSİAD SD2 Programı'na üç yıldır destek veriyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, ileri teknolojilerle çözüm üreten teknoloji şirketleri ile sanayinin bir araya gelmesini çok değerli buluyoruz. Bu inançla, 3 yıldır TÜSİAD SD2 programına dahiliz. Farklı disiplinlerden firmaların bir araya gelip çözüm oluşturmasının ülkemizin gelişimi açısından önem taşıdığına inanıyoruz. Doğru eşleşmelerin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan SD2 programının hem teknoloji sağlayıcılarına hem de sanayi kurumlarına ciddi fayda sağladığını biliyoruz. Her ölçekte kurumun teknoloji dönüşümünü sağlayan bir teknoloji firması olarak, bu projede yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Vodafone Özel Ödülü'nün sahibi olan Ford Otosan ve tedarikçisi Kimola'yı tebrik ediyorum."​​​​​​​

