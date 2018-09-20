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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.09.2018 21:34 | Son Güncelleme

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u konuk ederken Vodafone Park'ın zemininin görüntüsü bir kez daha dikkat çekti.

Taraftarlar, zeminin bu durumuna adeta isyan etti.

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

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Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg takımını Vodafone Park Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelede Vodafone Park'ın zemini tartışma yarattı.

Beşiktaş bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Sarpsborg takımını Vodafone Park Stadyumu'nda ağırladı. Mücadelede Vodafone Park'ın zemini tartışma yarattı.
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Beşiktaş yönetiminin 2 hafta önce yaptığı zemin açıklamasına rağmen saha zemininde iyileşme görülmemesi dikkat çekti.

Beşiktaş yönetiminin 2 hafta önce yaptığı zemin açıklamasına rağmen saha zemininde iyileşme görülmemesi dikkat çekti.
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Taraftarlar da zeminin bu durumuna isyan etti. İşte yapılan yorumlar...

Taraftarlar da zeminin bu durumuna isyan etti. İşte yapılan yorumlar...
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
11 / 15

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!

Vodafone Park'ın zemini taraftarların tepkisini çekti!
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Vodafone Park

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