Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Sergen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenleniyor.

KUYRUK DOLMABAHÇE CAMİSİ'NE KADAR UZADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.

(AA)