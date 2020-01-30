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Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.01.2020 18:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nün yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Vodafone Park önündeki kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Sergen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenleniyor.

KUYRUK DOLMABAHÇE CAMİSİ'NE KADAR UZADI

Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.

(AA)

Vodafone Park’ta Sergen Yalçın izdihamı

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Anahtar Kelimeler:
sergen yalçın Beşiktaş Vodafone Park

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
adamın dibi hoş geldin.
Ne mi düşünüyoruz 3 ay dayanir
bırakın show işleriniiiiii...transfer nerde ahmettttttttt!!!!
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