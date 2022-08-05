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Vodafone Red, tatilde müşterilerine çok sayıda ayrıcalık sunuyor

05.08.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vodafone Red müşterileri, yaz boyunca Çeşme ve Akyaka'da seçkin plaj girişlerinde yüzde 50 indirimden yararlanırken, Budget ile araç kiralamada yüzde 40 indirime sahip oluyor

İSTANBUL (AA) - Tatilde müşterilerine çok sayıda ayrıcalık sunan Vodafone Red, sunduğu yaz ayrıcalıklarıyla kişi başına yaklaşık 1.500 TL’ye varan fayda sağlıyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sezonuna yönelik ayrıcalıklarla müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Ayrıcalıklarla dolu yaz kampanyalarında 8 yılı geride bırakan Vodafone Red, müşterilerine Çeşme'de Fun Beach ve Rooms Beach girişlerinde, ayrıca Akyaka Kite Beach girişinde yüzde 50 indirim sağlıyor.

Vodafone Red'liler yazlık mekanlardaki ayrıcalıkların yanı sıra ayrıcalıklı seyahat deneyimlerine de devam ediyor. Buna göre Red’liler, İstanbul Havalimanı'na ücretsiz Havaist transfer hizmetinden yararlanabiliyor.

Red'liler ayrıca, Budget araç kiralamada yüzde 40 indirim kazanıyor. Red'liler, Tatilbudur.com üzerinden yapılan ve seçili otellerde geçerli rezervasyonlarda da yüzde 5 indirimden yararlanabiliyor. Vodafone Red, sunduğu yaz ayrıcalıklarıyla kişi başına yaklaşık 1.500 TL’ye varan fayda sağlıyor.

- "Müşteriler kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, yaptıkları araştırmalara göre, salgın sonrası müşterilerin kendilerini daha değerli hissetmek ve kullandıkları markanın yanlarında olduğunu bilmek istediğini aktardı.

Şahin, şunları kaydetti:

"Diğer yandan, akıllı harcama yaptığını bilmek de müşterilerimiz için çok önemli. Bu doğrultuda, markaların bireylerin günlük ihtiyaç alanlarını adresleyen faydalar ve anlık kazanımlar sunması önem kazanıyor. Biz de pandemi sonrası müşterilerimizin bu içgörülerine göre Red dünyamızı baştan aşağı yeniledik ve yeni marka söylemimizi 'Vodafone Red Ayrıcalıklarla Dolu' olarak belirledik.

Bu kapsamda, her yaz olduğu gibi bu yaz mevsiminde de müşterilerimizin iletişim ihtiyaçlarını eksiksiz karşılarken, yaz tatilinin keyfini en iyi şekilde çıkarmalarını sağlayacak ayrıcalıklar sunuyoruz. Red yaz ayrıcalıklarıyla kişi başına yaklaşık 1.500 TL'ye varan fayda sağlıyoruz. Red'lilere hem kendilerini özel ve öncelikli hissettirecek, hem de yaşam tarzlarına uyan ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

- Vodafone, uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa'yı da dahil ederek 131 ülkeye çıkarmaya hazırlanıyor

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Red’lilere yurt dışı seyahatlerinde önemli roaming (dolaşım) ayrıcalıkları da sağlanıyor. Seçili tarifelerde olan Red'liler, 65 ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurt içi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor.

Red'liler, 23 Vodafone ülkesini ayda 120 dakika ücretsiz arayabiliyor. Uluslararası dolaşım hizmetinin kapsamını tüm Avrupa'yı da dahil ederek 131 ülkeye çıkarmaya hazırlanan Vodafone, Türkiye’de en geniş dolaşım ülke kapsamasına sahip operatör olmayı hedefliyor.

Vodafone Red müşterileri, dijital rehber Piri üyeliğiyle farklı coğrafyaları, kültürleri ve sanat eserlerini keşfedebilecekleri binlerce sesli tura 12 ay boyunca ücretsiz erişebiliyor.

Red'lilere Her Şey Yanımda’da tüm ürünlerde geçerli 200 TL ve üzeri alışverişe 50 TL indirim sağlanıyor. Red’liler ayrıca, JBL Clip 4 Bluetooth hoparlöre tarifelerine ek ayda104 TL yerine sadece 91 TL’ye sahip olabiliyor.

Vodafone Red’in 31 Ağustos’a kadar devam edecek yaz kampanyaları https://www.vodafone.com.tr/Red/yaz-kampanyasi adresinden incelenebiliyor. Red’liler yaz indirimlerine Vodafone Yanımda mobil uygulamasından ulaşabiliyor.

Vodafone Red’in ayrıcalıklar dünyasını keşfetmek için Red’li olan veya olmayan herkesvftr.co/red adresini ziyaret edebiliyor.

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