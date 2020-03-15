YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Vodafone'dan uzaktan eğitime 6 GB destek

Vodafone'dan uzaktan eğitime 6 GB destek

İSTANBUL HABERLERİ  | 15.03.2020 12:09 | Son Güncelleme

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık"

İSTANBUL (AA) - Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.

Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.

- "Uzaktan eğitim alan öğrencilerimize altyapı desteği vereceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Türkiye olarak bu zorlu dönemi güç birliği yaparak ve gerekli önlemleri alarak aşacaklarına inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bireyler gibi şirketlerin de topluma karşı sorumlulukları olduğuna inanıyoruz. Şirketlerin, ticari faaliyetleri kadar sosyal sorumluluklarını da önceliklendirmesi ve kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmesi önem taşıyor. Vodafone olarak bu inançla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile daha önce yaptığımız protokole göre bakanlığa ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan eğitim portalına her ay 3 GB'a kadar ücretsiz erişim sağlanıyordu. Vodafone olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile olan protokoldeki faydaya ek olarak kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerimize bu erişimi mart sonuna kadar 3 GB daha artırma kararı aldık. İçinden geçtiğimiz ve tüm dünyayı etkileyen bu süreçte müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeye ve yanlarında olmaya devam edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı' 'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'
İstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerlerİstanbul’da yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler
Anahtar Kelimeler:
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy

En Çok Okunan Yerel Haberler

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Burhaniye Corona önlemlerini almaya başladı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Şanlıurfa’da 3 otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Alanya’da yol verme kavgası kanlı bitti

Yeni Cami dezenfekte edildi

Yeni Cami dezenfekte edildi

ADÜ Rektör Yardımcısı ‘Eğitim Anlayışı’ paneliyle öğrencilerle buluştu

ADÜ Rektör Yardımcısı ‘Eğitim Anlayışı’ paneliyle öğrencilerle buluştu

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

Bursa’da Can dostları sahipsiz değil

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Mart Pazar

İmsak
05:44
Sabah
07:09
Öğle
13:18
İkindi
16:38
Akşam
19:17
Yatsı
20:37

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Mart Pazar

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Doğanay Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Kartal’da metruk yapıların yıkımı devam ediyor

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Türkiye’de yarışma ile yapılan ilk cemevi Beylikdüzü’nde

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Esenyurtlu minik şefler lezzet yarıştıracak

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.