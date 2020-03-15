Vodafone'dan uzaktan eğitime 6 GB destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, mart ayı sonuna kadar Eğitim Bilişim Ağı (EBA) içeriklerine erişmek isteyen kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın 3 GB'lık desteğine 3 GB daha ekleyerek toplam 6 GB internet tanımlayacak.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vodafone, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs salgını nedeniyle okulların tatil edilmesi ve EBA vasıtasıyla uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmesi üzerine kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm müşterilerine Mart ayı sonuna kadar bakanlığın sunduğu 3 GB desteğe ek olarak kadar 3 GB internet hediye etme kararı aldı. Vodafone böylece kurumsal ve bireysel tüm müşterilerine toplam 6 GB internet tanımlamış olacak.

Kampanya kapsamında kurumsal ve bireysel, faturalı ve faturasız tüm Vodafone müşterileri, Milli Eğitim Bakanlığı'na ait olan eba.gov.tr ve EBA uygulaması üzerinden hizmet sunan Türkiye'nin dijital eğitim platformuna hiçbir ek işlem yapmadan erişim sağlayabilecek.