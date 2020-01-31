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Vodafone'lu esnafın eski telefonları çocuklar için kodlama sınıfına dönüşecek

İSTANBUL HABERLERİ  | 31.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

31 Mart’a kadar sürecek kampanyada, 4.5G uyumlu olmayan cep telefonunu getiren Vodafone’lu esnaf, Samsung Galaxy A10S model cep telefonuna yüzde 25 indirimle sahip olabilecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone'un "eskisini getir yenisini götür"kampanyası kapsamında 4.5G uyumlu olmayan cep telefonunu getiren Vodafone’lu esnaf, Samsung Galaxy A10S model cep telefonuna yüzde 25 indirimle sahip olabilecek.

Vodafone açıklamasına göre şirket, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor. Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini hayata geçiren Vodafone, bu kapsamda "eskisini getir, yenisini götür" kampanyası başlattı.

31 Mart’a kadar sürecek kampanyada, 4.5G uyumlu olmayan cep telefonunu getiren Vodafone’lu esnaf, Samsung Galaxy A10S model cep telefonuna yüzde 25 indirimle sahip olabilecek. Elektronik atık olarak toplanan eski cep telefonları ise geri dönüştürülecek ve elde edilen ekonomik gelirle, bilgisayar sınıfı olmayan bir okulda kodlama sınıfı açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inanıyoruz. Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz.

Bu doğrultuda, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar Mardin ve Samsun’da kodlama sınıfları açtık. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile gittiğimiz illerde de elektronik atık topladık.

Bu atıkların geri dönüşümünden elde ettiğimiz ekonomik gelirle, iki okulda daha kodlama sınıfı kuracağız. Yeni kampanyamızla, eski telefonlarını getiren Vodafone’lu esnaf yeni bir cep telefonuna indirimli sahip olurken, eski cihazını geri dönüştürerek doğaya olan etkisini azaltacak ve çocukların kodlama eğitimi almasına destek verecek. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

- Hedef, elektronik atıkların yüzde 100 geri dönüşümü

Açıklamaya göre, Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar elektronik atıkların yüzde 100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyor. Vodafone Türkiye de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı geri dönüştürüyor. Şirkette şebeke kaynaklı elektronik atıkların yüzde 99’u geri dönüştürülüyor veya tekrar kullanılıyor. 2018-2019 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam elektronik atık miktarı 3 bin 354 ton seviyesinde belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bu Atıklar Kod Yazıyor Vodafone

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