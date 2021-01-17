Vodafone'un "amaç odaklı" vizyonuna paydaşlarından destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye, sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan "Amaç Odaklı Vodafone" yaklaşımını paydaşlarına aktarmak ve paydaşlarını dinlemek üzere Paydaş Diyaloğu Çalıştayı düzenledi. Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilirlik alanındaki uygulamalarını paydaş ekosistemine düzenli olarak ve şeffaf bir şekilde aktarmaya devam ediyor. Pandemi tedbirleri kapsamında çevrim içi platformda gerçekleştirilen Paydaş Diyaloğu Çalıştayı'na sivil toplum kuruluşları, kamu temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları, Vodafone çalışanları, tedarikçileri ve iş ortaklarından oluşan 36 kişilik paydaş grubu katıldı. Vodafone'un sürdürülebilir iş stratejisini oluşturan "Amaç Odaklı Vodafone" yaklaşımının aktarıldığı çalıştayda, şirketin ana değer alanları olarak belirlediği "dijital toplum", "kapsayıcılık" ve "çevre" konularında yapılan proje ve çalışmalar anlatıldı. Ayrıca, Vodafone'un sürdürülebilirlik performansı, faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri konusunda paydaşlardan geri bildirim alındı.

- "'Amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz" Açıklamada çalıştayın açılışındaki konuşmasına yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları kaydetti: "Vodafone olarak, dünya genelinde yeniden tanımladığımız iş kültürümüzün en önemli yapı taşı, ‘amaç odaklı’ bir şirket olmak. Yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. İşimizi geleceğe taşırken bireylerin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşılıyor, işletmeleri teknolojiyle yeniden şekillenen dünyaya hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken, dijital geleceği herkes için daha kapsayıcı hale getiriyoruz. Pandemi döneminde daha da önem kazanan dijital ürün ve hizmetlerimizle toplumun yaşam kalitesini artırmaya, hayatı kolaylaştırmaya ve dijital ekonomi çağına tam entegrasyona odaklandık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da global bilgi birikimi ve deneyimimizi kullanarak, ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Vodafone Türkiye olarak, çoğulcu bakış açısıyla çok paydaşlı hareket etmenin ve birlikte çözüm geliştirmenin önemine inanıyoruz. Gerçekleştirdiğimiz Paydaş Diyaloğu Çalıştayı ile kamudan sivil topluma, medyadan akademiye, tedarikçilerimizden çalışanlarımıza, tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak kapsayıcı ve bütüncül bir bakış açısını birlikte geliştirmeye devam edeceğiz."