Vodafone'un "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesi Türkiye geneline yayılıyor

Şirket açıklamasına göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmeyi hedefleyen Vodafone, Türkiye'de de çevresel ayak izini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vodafone, elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı "Bu Atıklar Kod Yazıyor" projesini Türkiye genelinde yaygınlaştırıyor. E-atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana ve Gaziantep’te kodlama sınıfları açan Vodafone, kasım sonu itibarıyla 3 ilde daha kodlama sınıfları kuracak. Vodafone'un Uşak Bir Eylül İlkokulu, Bingöl 100. Yıl Ortaokulu ve Çanakkale Mahmudiye İlkokulu'nda açacağı sınıflar, kodlama öğrenmek isteyen tüm çocuklar tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat iş birliğiyle yürütülen "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında hayata geçirilecek sınıflar, EBA destek noktaları olarak da hizmet verecek.

- "Operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, "amaç odaklı bir şirket" olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye'de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı yüzde 50 azaltmayı, tüm şebekemizi yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların yüzde 100'ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, elektronik atıkların doğru şekilde geri dönüşümünü sağlamak ve bu konuda bilinç yaratmak üzere 'Bu Atıklar Kod Yazıyor' projesini hayata geçirdik.

Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen ekonomik gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. Bugüne kadar Mardin, Samsun, Adana ve Gaziantep'te kodlama sınıfları açtık. Şimdi de Bingöl, Çanakkale ve Uşak'ta kodlama sınıfları açmaya hazırlanıyoruz. Kodlama sınıflarımız, uzaktan eğitime destek olmak amacıyla EBA destek noktaları olarak da hizmet verecek. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer yaratan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."