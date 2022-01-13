Voleybol: 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

BALIKESİR (AA) - Voleybolda 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1. raundunda Türkiye, Romanya'yı 3-0 mağlup etti.
Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen ikinci gün maçlarında Romanya ile mücadele eden Türkiye, ilk seti 25-10 kazandı. İkinci sete de hızlı başlayan milliler, 25-12'lik skorla rakibine üstünlük sağladı.
Maçın üçüncü setini de 25-19'la önde tamamlayan Türkiye, turnuvada oynadığı ikinci karşılaşmasından da 3-0 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.
Liderliğe yerleşen millilerde Liza 13, Ceylin 12, Bianka İlayda 8 ve Begüm 6 sayıyla öne çıkan isimler oldu.
Turnuvanın ikinci gününde oynanan diğer maçlarda Arnavutluk Sırbistan'ı 3-0, Yunanistan'da Bulgaristan'ı 3-1 mağlup etti.
Pazar günü tamamlanacak olan turnuva, yarın Arnavutluk-Romanya, Yunanistan-Türkiye ve Bulgaristan-Sırbistan maçlarıyla devam edecek.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz