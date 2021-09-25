Voleybol: 2021 Erkekler Balkan Kupası

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Yasıl İlhan

Kifissias Athens: Kotsakis, Melles, Palaiologos, Kostopoulos, Linardos, Lykourgos (Sonakis, Papadopulos, Spiliotis)

Radnicki Kragujevac: Koprivica, Milutinovic, Matic, Kovac, Radevic, Antic (Majstorovc, Vukrimovic)

Setler: 17-25, 25-22, 23-25, 16-25

Süre: 1 saat 37 dakika (22, 27, 27, 21)

Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Erkekler Balkan Kupası'nda, Sırbistan ekibi Radnicki Kragujevac, Yunan takımı Kifissias Athens'i 3-1 yendi.

Turnuva yarın 17.30'da oynanacak Radnicki Kragujevic-Halkbank karşılaşmasıyla sürecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz