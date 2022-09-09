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Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası

09.09.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Bankkart ile Arkas Spor, Şampiyonlar Kupası için Ankara'da karşılaşacak

Voleybolda 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçı, Ankara'da oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonu AXA Sigorta Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart ile AXA Sigorta Kupa Voley şampiyonu Arkas Spor, 28 Eylül Çarşamba günü Şampiyonlar Kupası için karşılaşacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

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