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  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ARTVİN HABERLERİ  | 18.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Arhavi Voleybol: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Tuncay Kandemir, Sema Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Murat Yenipazar, Berk Özbek, Görkem Sertel, Fatih Cihan, Erkan Hamdi, Alper Özdemir (Salih Özdemir, Umut Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hüseyin Koç, Alisson, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Marshall, Furkan Dur (Metin Durmuş, Mehmet Boğaçhan Zambak, Esat Dalgıç, Sharifi, Hüseyin Şahin)

Setler: 22-25, 14-25, 25-27

Süre: 92 dakika (27, 26, 39)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 12. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arhavi Voleybol Artvin Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi

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Ömer Eczanesi
Merkez
Hakan Eczanesi
Ardanuc
Umut Eczanesi
Arhavi
Cebeci Eczanesi
Borcka
Jülide Nazlı Eczanesi
Hopa
Deniz Eczanesi
Murgul
Merkez Eczanesi
Savsat
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