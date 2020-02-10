YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 10.02.2020 21:06 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2 - İnegöl Belediyespor: 3

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Caner Çiçekoğlu, Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş (Beytullah Hatipoğlu, Emre Fırat, Caner Pekşen, Berkan Eryüz, Enaboifo)

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vefa Yılmaz, Santiago, Burakhan Tosun, Gustovsson, Oğuzhan Doğruluk (Can Ayvazoğlu, Bertuğ Öndeş Mert Güneş, Efe Er)

Setler: 15-25, 22-25, 25-20, 25-22, 13-15

Süre: 136 dakika (25, 34, 26, 29, 22)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında İnegöl Belediyespor, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17. hafta AXA Sigorta Efeler Ligi İnegöl Belediyespor İstanbul Büyükşehir Belediyespor Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

Matematik dahisi 12 yaşındaki Eymen Kuşadası’nın gururu oldu

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Bilecik'te bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

“Yardımcı aranıyor” Kdz. Ereğli ile buluşuyor

Maçın ardından

Maçın ardından

Alaçam’da karla mücadele

Alaçam’da karla mücadele

İstanbul Namaz Vakitleri 10 Şubat Pazartesi

İmsak
06:33
Sabah
07:59
Öğle
13:23
İkindi
16:11
Akşam
18:38
Yatsı
19:58

İstanbul Nöbetçi Eczaneler10 Şubat Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Derya Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Başkan Yüksel, Kartal’ın muhtarları ile bir araya geldi

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal’dan Elazığ’a yardım tırı yola çıktı

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Kartal Belediyesi, 3 yeni park daha kazandırıyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden "uyuz vakalarında artış" uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.