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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İSTANBUL HABERLERİ  | 13.09.2020 16:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 0 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Haldun Alagaş

Hakemler: İlhami Şenyurt, Esat Danzili

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Abdulsamet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Emre Berat Fırat, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel (Beytullah Hatipoğlu, Oğuzhan Doğruluk, Gökhan Çatal, Ahmet Umur Şahin)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Muhammet Kaya, Husaj, Uğur Kılınç, Baroti, Alisson Melo (Ramazan Serkan Kılıç, Esat Dalgıç, Mehmet Boğaçhan Zambak)

Setler: 16-25, 21-25, 20-25

Süre: 81 dakika (25, 28, 28)

İSTANBUL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

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