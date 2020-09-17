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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ARTVİN HABERLERİ  | 17.09.2020 15:19 | Son Güncelleme

Arhavi Voleybol: 0 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Gürhan Gül, Esma Kayıkçı

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Ali Berke Sağır, Anıl Tatar, Bilal Tatar, Erenhan Can, Rıdvan Sağlık (Oğuzhan Altıntaş, Fahri Saraç, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Seymen Şenyüzlü, Baran Yılmaz)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Emre Berat Fırat, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Oğuzhan Doğruluk, Emir Kaan Öztürk, Rıfat Erden Çevikel, (Beytullah Hatipoğlu, Baturay Çağan Serciler)

Setler: 18-25, 21-25, 22-25

Süre: 80 dakika (23, 26, 31)

ARTVİN (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci hafta maçında, İstanbul Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Arhavi Voleybol’u 3-0 yendi.

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