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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 23.09.2020 17:58 | Son Güncelleme

Altekma: 3 - Tokat Belediye Plevne: 2

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Eyüpcan Kayışçıoğlu

Altekma: Cansın Çınar, Buculjevic, Hugo, Ahmet Tümer, Oğuzhan Tarakçı, Mehmet Hacıoğlu (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Kaan Gürbüz, Arda Bostan, Hamit Mandıracı, Berkant Mit)

Tokat Belediye Plevne: Cansın Hacıbekiroğlu, Geraldo, Abdullah Çam, Furkan Aydın, West, Kvalen (Semih Çelik, Halil Dolaşık, Özgür Türkmen, Hasan Hüseyin Mermer, Kaan Bülbül, Atakan Topal, Yusuf Özdemir, Batı Kayhan)

Setler: 24-26, 24-26, 25-19, 25-21, 15-13)

Süre: 157 dakika (36, 34, 28, 36, 23

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde Altekma, setlerde 2-0 geriye düştüğü müsabakada Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

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