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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

İZMİR HABERLERİ  | 08.10.2020 22:05 | Son Güncelleme

Arkas Spor: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: Mustafa Koç, Blankenau, Burak Güngör, Mert Matic, Winkelmuller, Yiğit Gülmezoğlu (Bravo, İlker Esin, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, Çağatay Durmaz, Mustafa Cengiz)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Boğaçhan Zambak, Husaj, Fatih Cihan, Baroti, Alisson, Murathan Kısal (Ramazan Serkan Kılıç, Muhammet Kaya, Anıl Tokat, Uğur Kılınç, Esat Dalgıç, Berk Dilmenler)

Setler: 25-17, 25-23, 25-9

Süre: 82 dakika (29, 30, 23)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 5. hafta erteleme maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

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Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
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