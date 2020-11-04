YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ANKARA HABERLERİ  | 04.11.2020 15:28 | Son Güncelleme

Ziraat Bankkart: 3 - Afyon Belediye Yüntaş: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Bedirhan Bülbül, Ter Maat, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Berkay Bayraktar, Emin Gök, Cafer Kırkıt, Halil İbrahim Yücel)

Afyon Belediye Yüntaş: Sket, Ömer Furkan Dur, Vefa Yılmaz, Poglajen, Berkan Eryüz, Lima (Hasan Balcıoğlu, Can Ayvazoğlu, Okay Serçe, Enaboifo, Fatih Ürün, Görkem Sertel)

Setler: 25-23, 20-25, 25-23, 25-17

Süre: 131 dakika (29, 34, 36, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
Bakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalarBakan Pakdemirli'den Nallıhan'daki yangınla ilgili açıklamalar
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Yeni Malatyaspor, Artvin Hopaspor maçının hazırlıklarına başladı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Tekirdağ'da hırsızlık için ikinci kez aynı markete gelen zanlı yakalandı
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
Malatya Voleybol, emin adımlarla hedefe ilerliyor
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İstanbul'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Suriyeliler yeni düzene alışıyor
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular
Çalan telefonla yıkılan binadan son anda kurtuldular

Ankara Namaz Vakitleri 4 Kasım Çarşamba

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:37
İkindi
15:24
Akşam
17:50
Yatsı
19:10

Ankara Nöbetçi Eczaneler 4 Kasım Çarşamba

Akgül Eczanesi
Cankaya
Birsu Eczanesi
Cankaya
Büyük Ünal Eczanesi
Cankaya
Çayyolu Park Eczanesi
Cankaya
Gerçeğin Eczanesi
Cankaya
Göksu Eczanesi
Cankaya
Yaman Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
Gaziler Sosyal Tesisi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
TP'den petrol arama ruhsat başvurusu
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
THY’ye 'Beypazarı' Uçağı Için Teşekkür Ziyareti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.