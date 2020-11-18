YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

BİNGÖL HABERLERİ  | 18.11.2020 16:56 | Son Güncelleme

Solhanspor: 2 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Bingöl Karşıyaka

Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla

Solhanspor: Orçun Ergün, Nevzat Mert Güneş, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Alper Özdemir (Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Burak Hazırol)

Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Halil İbrahim Yücel)

Setler: 28-26, 22-25, 26-24, 22-25, 10-15

Süre: 142 (32, 30, 33, 31,16)

BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart deplasmanda Solhanspor'u 3-2 yendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama Babasının cenaze törenine katılmadı! Burak Deniz'den açıklama
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

Bingöl Namaz Vakitleri 18 Kasım Çarşamba

İmsak
05:31
Sabah
06:57
Öğle
12:08
İkindi
14:46
Akşam
17:09
Yatsı
18:30

Bingöl Nöbetçi Eczaneler18 Kasım Çarşamba

Bayram Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Karlıova Eczanesi
Karliova
Solhan Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.