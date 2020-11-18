Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: İsmail Yıldırım, Fatih Yayla
Solhanspor: Orçun Ergün, Nevzat Mert Güneş, Hakan Polat, Krauchuk, Massari, Alper Özdemir (Muzaffer Yönet, Serhat Uzun, Burak Hazırol)
Ziraat Bankkart: Van Garderen, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Atanasov, Burakhan Tosun, Arslan Ekşi (Muhammet Ertuğrul, Emin Gök, Halil İbrahim Yücel)
Setler: 28-26, 22-25, 26-24, 22-25, 10-15
Süre: 142 (32, 30, 33, 31,16)
BİNGÖL (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasından ertelenen maçta Ziraat Bankkart deplasmanda Solhanspor'u 3-2 yendi.