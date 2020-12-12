Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Şanlıurfa 11 Nisan
Hakemler: Burhan İlhan, Fatih Yayla
Haliliye Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Vilimanovic, Enes Atlı, Ali Samet İçmeğiz, Bisset, Cardonell (Metin Durmuş, Mert Tetik, Bünyamin Aslan)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Murathan Kısal, Boğaçhan Zambak, Husaj, Berk Dilmenler, Berkan Eryüz, Melo (Serkan Ramazan Kılıç, Çağatay Durmuş, Muhammet Kaya, Baroti, Esat Dalgıç)
Setler: 21-25, 25-19, 20-25, 21-25
Süre: 125 dakika (33, 29, 33, 30)
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Haliliye Belediyespor'u 3-1 yendi.