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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

ARTVİN HABERLERİ  | 28.12.2020 14:54 | Son Güncelleme

Arhavi Voleybol: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Arhavi

Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem

Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)

Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken)

Setler: 20-25, 20-25, 15-25

Süre: 71 dakika (27, 24, 20)

ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.​​​​​​​​​​​​​​

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