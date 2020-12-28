Salon: Arhavi
Hakemler: Sema Kayıkçı, Kaya Erdem
Arhavi Voleybol: Onur Soydan, Erenhan Can, Anıl Tatar, Rıdvan Sağlık, Fahri Saraç, Bilal Tatar (Oğuzhan Altıntaş, Yasin Akgül, Hüseyin Baykal, Baran Yılmaz)
Ziraat Bankkart: Ter Maat, Cafer Kirkit, Halil İbrahim Yücel, Mustafa Cervatoğlu, Emin Gök, Burakhan Tosun (Berkay Bayraktar, Yusuf Eken)
Setler: 20-25, 20-25, 15-25
Süre: 71 dakika (27, 24, 20)
ARTVİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta erteleme maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendi.