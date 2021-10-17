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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

17.10.2021 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altekma: 2 - Sorgun Belediyespor: 3

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Yılmaz Duman

Altekma: Ertuğrul Gazi Metin, Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Weber, Cafer Kırkıt (Mehmet Özbek, Altay Demirci, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Sorgun Belediyespor: Orçun Ergun, Wieczorek, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Melih Özdemir, Furkan Gök, Ahmet Emre Çetinkaya, Ali Onur Edis)

Setler: 24-26, 20-25, 25-18, 25-21, 13-15

Süre: 146 dakika (35, 29, 28, 31, 23)

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi 3. hafta mücadelesinde Sorgun Belediyespor, deplasmanda Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

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