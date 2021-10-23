YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

23.10.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allpower Akü Cizre Belediyespor: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 0

Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur (İlker Esin, Resül Gün, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 76 dakika (22, 28, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadıKan donduran olay! Kurşunlar bile durduramadı
PARTNERİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız olduİngiltere bu görüntüyü konuşuyor! Son hedefi 20 yaşındaki üniversiteli kız oldu
Şırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldıŞırnak'ta "Kültür Şöleni ve Ses Yarışması" yarı finali yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Cizrespor Şırnak

Şırnak Namaz Vakitleri 23 Ekim Cumartesi

İmsak
04:58
Sabah
06:19
Öğle
12:00
İkindi
15:02
Akşam
17:30
Yatsı
18:46

Şırnak Nöbetçi Eczaneler23 Ekim Cumartesi

Sıhhat Eczanesi
Sirnakmerkez
Helin Eczanesi
Cizre
Demir Eczanesi
Silopi
İdil Eczanesi
Idil
Fırat Eczanesi
Uludere
Konak Eczanesi
Guclukonak
Foria Eczanesi
Beytussebap
Tümünü Göster
Şırnak ECZANELER
Şırnak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Samsunspor Teknik Direktörü Çapa, ilk maçında galibiyet hedefliyor:

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Kastamonu'da minibüsle traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.