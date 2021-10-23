Salon: Şırnak

Hakemler: Hüseyin Okumuş, Fatih Yayla

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Seganov, Divis, Emin Gök, Can Ayvazoğlu, Serhat Coşkun, Özkan Hayırlı (Umut Demir, Eren Koparıcı, Uriarte)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mehmet Almaz, Dosanjh, Enaboifo, Yiğit Yıldız, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Umut Durur (İlker Esin, Resül Gün, Batuhan Karaca, Yusuf Eken, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Zeka Kır)

Setler: 25-19, 25-16, 25-19

Süre: 76 dakika (22, 28, 26)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta maçında Allpower Akü Cizre Belediyespor, sahasında Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

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