Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Geraldo Graciano, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Mustafa Efe Er)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu, Onur Kurt)

Setler: 25-23, 25-23, 25-21

Süre: 99 dakika (36, 32, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeni Kızıltepespor’u 3-0 mağlup etti.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz