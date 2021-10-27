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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

27.10.2021 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Yeni Kızıltepespor: 0

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Adem Türkmen

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ekrem Caner Çiçekoğlu, Bahov, Uğur Güneş, Geraldo Graciano, Gökhan Gökgöz, Burakhan Tosun (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Mustafa Efe Er)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Alfonso, Ertan Debreli, Filip, Bojic (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Tunç Ayhan, Ceng Cevheroğlu, Onur Kurt)

Setler: 25-23, 25-23, 25-21

Süre: 99 dakika (36, 32, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 5. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Yeni Kızıltepespor’u 3-0 mağlup etti.

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