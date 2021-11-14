Salon: Atatürk Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Erol Akbulut, Esat Danzili

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, McDonnell, Candido, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı (Caner Dengin, Burak Çevik, Batuhan Avcı, Lagumdzija, Ali Enis Ay)

Yeni Kızıltepespor: Caner Pekşen, Tunç Ayhan, Bojic, İbrahim Emet, Alfonso, Onur Kurt (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Ertan Debreli, Hamdi Erkan, Görkem Yazgan, Cengiz Cevheroğlu, Gürkan Kadir Uz)

Setler: 25-16, 25-14, 25-20

Süre: 83 dakika (24, 30, 29)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 8. haftasında Arkas Spor, konuk ettiği Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.



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