YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

28.11.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: 0 - Ziraat Bankkart: 3

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )

Setler: 23-25,15-25, 20-25

Süre: 88 dakika (32, 27, 29)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER5 ayda 3 ayrılık5 ayda 3 ayrılık
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandıYolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı, hostes öldü, 35 kişi yaralandı

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 28 Kasım Pazar

İmsak
06:20
Sabah
07:47
Öğle
12:51
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:06

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler28 Kasım Pazar

Ballıpınar Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Gözde Tunçer Eczanesi
Basmakci
Porsuk Eczanesi
Bolvadin
Çaglayan Eczanesi
Cay
Özdemır Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Yapı Kredi “Koç Ülkem İçin Fonu” ile topluma değer katıyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Adana ve Hatay'da KADES uygulaması tanıtıldı

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.