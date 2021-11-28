Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ahmet Çenesiz

Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş: Mehmet Almaz, Axyutin, Cansın, Batuhan Karaca, Tarık Emre, Ediz Kaan Fırıncıoğlu (Yusuf Eken, İlker Esin, Ma, Tarık Emre Sipahioğlu, Çağatay Kır Zeka, Umut Durur)

Ziraat Bankkart: Martin, Ter Maat, Arslan Ekşi, Bennie, Berkay Bayraktar, Samet Ahmet Baltacı (Muhammet Ertuğrul, Alp İzzet Akkuş, Berkay Bayraktar, Aykut Gedik, Bedirhan Bülbül, İbrahim Halil Yücel, )

Setler: 23-25,15-25, 20-25

Süre: 88 dakika (32, 27, 29)

AFYONKARAHİSAR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 10. hafta maçında Ziraat Bankkart, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş'ı 3-1 mağlup etti.



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