Salon: TVF Başkent

Hakemler: Meryem Tekol Pelenk, Burhan İlhan

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Oğuzhan Karasu, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Selçuk Keskin, Abdullah Çam)

Yeni Kızıltepespor: Bojic, Ertan Debreli, Filip, Gürkan Kadir Uz, İbrahim Emet, Caner Pekşen (Alperay Demirciler, Batuhan Yurdagül, Onur Kurt, Ayhan Tunç, Hamdi Erkan, Ceng Cevheroğlu)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 88 dakika (28, 28, 32)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Halkbank, sahasında konuk ettiği Yeni Kızıltepespor'u 3-0 yendi.



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