Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Arkas Spor: Bertuğ Öndeş, Ulaş Kıyak, Hoag, Halit Kurtuluş, Candido, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Burak Çevik, McDonnell, Efe Mandıracı, Enis Ali Ay, Batuhan Avcı)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Mejias, Kadir Cin, Yiğit Yıldız, Cansın Ogbai Enaboifo, Umut Durur, Mbativou (Resul Gün, İlker Esin, Mehmet Almaz)

Setler: 14-25, 25-22, 25-19, 31-33, 15-10

Süre: 135 dakika (22, 29, 25, 41, 18)

İZMİR (AA) - Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 14. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.



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