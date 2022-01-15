Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Yasin Okumuş, Yılmaz Duman

Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Yeni Kızıltepespor: İbrahim Emet, Caner Pekşen, Alfonso, Onur Kurt, Filip, Bojic (Alperay Demirciler, Görkem Yazgan, Ertan Debreil, Ceng Cevheroğlu, Hamdi Erkan)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 99 dakika (30, 35, 34)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta mücadelesinde Altekma, Yeni Kızıltepespor'u 3-0 mağlup etti.



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