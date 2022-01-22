Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Gani Arslan

Arkas Spor: Hoag, Bertuğ Öndeş, Candido, Mirza Lagumdzija, McDonnell, Ulaş Kıyak (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Mustafa Cengiz, Enes Ali Ay, Halit Kurtuluş)

Bingöl Solhanspor: Azizcan Ataoğlan, Gabriel, Dautefendic, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Alper Omurca, Uğur Kılınç (Burak Hazırol, Fatih Yörümez, Onur Çukur)

Setler: 25-21, 22-25, 25-14, 25-19

Süre: 101 dakika (26, 29, 23, 23)

İZMİR (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta mücadelesinde Arkas Spor, Bingöl Solhanspor'u 3-1 yendi.



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