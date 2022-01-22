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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

22.01.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank: 3 - Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: 0

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Erkan Sarı, Engin Duman

Halkbank: Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Aslan Ekşi, Bruno, Mustafa Koç, Hernandez (Volkan Döne, Caner Ergül, Abdullah Çam, Efe Bayram)

Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Kadir Cin, Mehmet Almaz, Yusuf Eken, Cansın Enaboifo, Mbativou, Mejias (Zeka Çağatay Kır, Umut Durur, İlker Esin, Yiğit Yıldız, Tarık Emre Sipahioğlu, Resul Gün)

Setler: 25-16, 25-20, 25-21

Süre: 81 dakika (26, 28, 27)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, konuk ettiği Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Halkbank, bu sonuçla ligde namağlup liderliğini sürdürdü.

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