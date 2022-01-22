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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

22.01.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sorgun Belediyespor: 2 - Altekma: 3

Salon: Sorgun

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Sema Kayıkçı

Sorgun Belediyespor: Danilov, Murathan Kısal, Orçun Ergün, Melih Özdemir, Hakan Polat, Poluian (Deniz İvgen, Onur Altınkaya, Can Erenhan, Ali Onur Edis)

Altekma: Buculjevic, Hugo, Yunus Emre Tayaz, Oğuzhan Tarakçı, Cafer Kirkit, Ertuğrul Gazi Metin (Mehmet Özbek, Hüseyin Şahin, Ömer Furkan Dur, Enes Atlı, Halil Dolaşık)

Setler: 21-25, 25-20, 25-23, 23-25, 16-18

Süre: 142 dakika (29, 25, 29, 36, 23)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 16. hafta maçında Altekma, deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. ​​​​​​​

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