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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

29.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray HDI Sigorta: 3 - Sorgun Belediyespor: 0

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Emre Savaş, Murat Yenipazar, Davis, Doğukan Ulu, Torres, Yasin Aydın (Beytullah Hatipoğlu, Onurcan Çakır)

Sorgun Belediyespor: Melih Özdemir, Hakan Polat, Danilov, Tymofii, Murathan Kısal, Orçun Ergun (Onur Altınkaya, Deniz İvgen, Onur Edis, Furkan Gök, Emre Çetinkaya, Ege Can Avcıl, Emre Erkiletlioğlu)

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 86 dakika (32, 28, 26)

İSTANBUL (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Sorgun Belediyespor'u 3-0 yendi.

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