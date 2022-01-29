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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

29.01.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat Belediye Plevne: 0 - Halkbank: 3

Salon: Ali Yücel

Hakemler: Yavuz Akdemir, Mustafa Demir

Tokat Belediye Plevne: Atakan Topal, Fatih Cihan, Mehmet Hacıoğlu, Arda Bostan, Rıfat Kantarcıoğlu, Alisson (Semih Çelik, Ali İhsan Heper, Ahmet Can Büyükgöz, Wendt)

Halkbank: Selçuk Keskin, Bruno, Oğuzhan Karasu, Mustafa Koç, Hernandez, Efe Bayram (Volkan Döne, Caner Ergül, Vigrass, Abdullah Çam, Yiğit Gülmezoğlu)

Setler: 17-25, 22-25, 20-25

Süre: 86 dakika (26, 30, 30)

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Halkbank, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 yendi.

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